Yeni İsrail şekelinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile ILS → TRY çevirin

1.000 ils
8.442,19 try

1.00000 ILS = 8.44219 TRY

06:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853731.0732589.09271.453451.653190.9493518.3355
1 GBP1.1713311.25715104.3591.70251.936461.11221.4773
1 USD0.931750.79545183.01211.354251.540360.8845517.0841
1 INR0.01122430.009582340.012046410.01631390.01855580.01065570.205803

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

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ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Türk Lirası
1 ILS8.44219 TRY
5 ILS42.21095 TRY
10 ILS84.42190 TRY
20 ILS168.84380 TRY
50 ILS422.10950 TRY
100 ILS844.21900 TRY
250 ILS2110.54750 TRY
500 ILS4221.09500 TRY
1000 ILS8442.19000 TRY
2000 ILS16884.38000 TRY
5000 ILS42210.95000 TRY
10000 ILS84421.90000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Yeni İsrail Şekeli
1 TRY0.11845 ILS
5 TRY0.59227 ILS
10 TRY1.18453 ILS
20 TRY2.36906 ILS
50 TRY5.92265 ILS
100 TRY11.84530 ILS
250 TRY29.61325 ILS
500 TRY59.22650 ILS
1000 TRY118.45300 ILS
2000 TRY236.90600 ILS
5000 TRY592.26500 ILS
10000 TRY1184.53000 ILS