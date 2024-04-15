bin Türk lirasından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile TRY → ILS çevirin

1.000 try
115,44 ils

1,000 TRY = 0,1154 ILS

01:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,9091,4661,6450,97317,685
1 GBP1,1711,246103,9911,7151,9231,13820,685
1 USD0,9390,803183,491,3771,5440,91416,607
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Yeni İsrail Şekeli
1 TRY0,11544 ILS
5 TRY0,57720 ILS
10 TRY1,15439 ILS
20 TRY2,30878 ILS
50 TRY5,77195 ILS
100 TRY11,54390 ILS
250 TRY28,85975 ILS
500 TRY57,71950 ILS
1000 TRY115,43900 ILS
2000 TRY230,87800 ILS
5000 TRY577,19500 ILS
10000 TRY1.154,39000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Türk Lirası
1 ILS8,66262 TRY
5 ILS43,31310 TRY
10 ILS86,62620 TRY
20 ILS173,25240 TRY
50 ILS433,13100 TRY
100 ILS866,26200 TRY
250 ILS2.165,65500 TRY
500 ILS4.331,31000 TRY
1000 ILS8.662,62000 TRY
2000 ILS17.325,24000 TRY
5000 ILS43.313,10000 TRY
10000 ILS86.626,20000 TRY