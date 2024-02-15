Norveç kronundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile NOK → ILS çevirin

1.000 nok
344,68 ils

1.00000 NOK = 0.34468 ILS

15:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855741.0775589.45381.453451.651540.9478418.3859
1 GBP1.1685811.25925104.5381.698541.930031.1076321.4862
1 USD0.9280.794123183.01591.348851.532680.8795517.0627
1 INR0.0111790.009565920.012045910.01624810.01846250.0105950.205535

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

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NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Yeni İsrail Şekeli
1 NOK0.34468 ILS
5 NOK1.72342 ILS
10 NOK3.44683 ILS
20 NOK6.89366 ILS
50 NOK17.23415 ILS
100 NOK34.46830 ILS
250 NOK86.17075 ILS
500 NOK172.34150 ILS
1000 NOK344.68300 ILS
2000 NOK689.36600 ILS
5000 NOK1723.41500 ILS
10000 NOK3446.83000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Norveç Kronu
1 ILS2.90122 NOK
5 ILS14.50610 NOK
10 ILS29.01220 NOK
20 ILS58.02440 NOK
50 ILS145.06100 NOK
100 ILS290.12200 NOK
250 ILS725.30500 NOK
500 ILS1450.61000 NOK
1000 ILS2901.22000 NOK
2000 ILS5802.44000 NOK
5000 ILS14506.10000 NOK
10000 ILS29012.20000 NOK