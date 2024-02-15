Yeni Zelanda dolarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile NZD → ILS çevirin

1.000 nzd
2.214,54 ils

1.00000 NZD = 2.21454 ILS

16:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855171.0758589.32231.45311.651720.94730518.3593
1 GBP1.1693611.25805104.4491.699191.931451.1077421.4685
1 USD0.92950.794881183.02491.350651.535270.8805517.0649
1 INR0.01119540.009574010.012044610.0162680.01849170.01060590.20554

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Yeni Zelanda dolarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 NZD2.21454 ILS
5 NZD11.07270 ILS
10 NZD22.14540 ILS
20 NZD44.29080 ILS
50 NZD110.72700 ILS
100 NZD221.45400 ILS
250 NZD553.63500 ILS
500 NZD1107.27000 ILS
1000 NZD2214.54000 ILS
2000 NZD4429.08000 ILS
5000 NZD11072.70000 ILS
10000 NZD22145.40000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Yeni Zelanda Doları
1 ILS0.45156 NZD
5 ILS2.25781 NZD
10 ILS4.51562 NZD
20 ILS9.03124 NZD
50 ILS22.57810 NZD
100 ILS45.15620 NZD
250 ILS112.89050 NZD
500 ILS225.78100 NZD
1000 ILS451.56200 NZD
2000 ILS903.12400 NZD
5000 ILS2257.81000 NZD
10000 ILS4515.62000 NZD