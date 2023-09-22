دولار نيوزيلندي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل NZD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
2259.98 ils

1.00000 NZD = 2.25998 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 0:39 UTC
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NZD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0655588.31231.436251.662840.964418.3603
1GBP1.15311.22855101.8221.655961.917211.1119621.1689
1USD0.938450.813968182.87951.34791.560550.9050517.2308
1INR0.01132350.00982110.012065710.01626340.01882910.01092010.207902

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Israeli New Sheqel
1 NZD2.25998 ILS
5 NZD11.29990 ILS
10 NZD22.59980 ILS
20 NZD45.19960 ILS
50 NZD112.99900 ILS
100 NZD225.99800 ILS
250 NZD564.99500 ILS
500 NZD1129.99000 ILS
1000 NZD2259.98000 ILS
2000 NZD4519.96000 ILS
5000 NZD11299.90000 ILS
10000 NZD22599.80000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار نيوزيلندي
1 ILS0.44248 NZD
5 ILS2.21242 NZD
10 ILS4.42483 NZD
20 ILS8.84966 NZD
50 ILS22.12415 NZD
100 ILS44.24830 NZD
250 ILS110.62075 NZD
500 ILS221.24150 NZD
1000 ILS442.48300 NZD
2000 ILS884.96600 NZD
5000 ILS2212.41500 NZD
10000 ILS4424.83000 NZD