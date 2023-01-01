رينغيت ماليزي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل MYR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٨١٣٫٢٤ ils

1.00000 MYR = 0.81324 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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MYR إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 ILS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661520.9645518.3674
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915611.11221.1763
1USD0.93790.813504183.1271.347751.558360.9046517.227
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874670.01088270.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Israeli New Sheqel
1 MYR0.81324 ILS
5 MYR4.06618 ILS
10 MYR8.13237 ILS
20 MYR16.26474 ILS
50 MYR40.66185 ILS
100 MYR81.32370 ILS
250 MYR203.30925 ILS
500 MYR406.61850 ILS
1000 MYR813.23700 ILS
2000 MYR1626.47400 ILS
5000 MYR4066.18500 ILS
10000 MYR8132.37000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / رينغيت ماليزي
1 ILS1.22965 MYR
5 ILS6.14825 MYR
10 ILS12.29650 MYR
20 ILS24.59300 MYR
50 ILS61.48250 MYR
100 ILS122.96500 MYR
250 ILS307.41250 MYR
500 ILS614.82500 MYR
1000 ILS1229.65000 MYR
2000 ILS2459.30000 MYR
5000 ILS6148.25000 MYR
10000 ILS12296.50000 MYR