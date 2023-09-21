دولار هونغ كونغ إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل HKD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٤٨٧٫٥١ ils

1.00000 HKD = 0.48751 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 13:25 UTC
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HKD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06588.54011.437751.662110.964218.3281
1GBP1.152611.22755102.0541.657191.91581.1113421.1255
1USD0.9390.814631183.13621.351.560670.905417.2095
1INR0.01129430.009798750.012028510.01623840.01877250.01089060.207004

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هونج كونج دولار

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Israeli New Sheqel
100 HKD48.75100 ILS
200 HKD97.50200 ILS
300 HKD146.25300 ILS
500 HKD243.75500 ILS
1000 HKD487.51000 ILS
2000 HKD975.02000 ILS
2500 HKD1218.77500 ILS
3000 HKD1462.53000 ILS
4000 HKD1950.04000 ILS
5000 HKD2437.55000 ILS
10000 HKD4875.10000 ILS
20000 HKD9750.20000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار هونغ كونغ
1 ILS2.05124 HKD
5 ILS10.25620 HKD
10 ILS20.51240 HKD
20 ILS41.02480 HKD
50 ILS102.56200 HKD
100 ILS205.12400 HKD
250 ILS512.81000 HKD
500 ILS1025.62000 HKD
1000 ILS2051.24000 HKD
2000 ILS4102.48000 HKD
5000 ILS10256.20000 HKD
10000 ILS20512.40000 HKD