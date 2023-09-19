كرونة نروجية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل NOK إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nok
٣٥٣٫٧٩ ils

1.00000 NOK = 0.35379 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 0:11 UTC
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NOK إلى ILS مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065788.32471.43631.663210.964418.3596
1GBP1.15311.2288101.8421.656121.917751.1119621.1694
1USD0.938350.813802182.87951.347751.560670.9049517.2277
1INR0.01132190.00981910.012065710.01626160.01883060.01091890.207864

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل كروني نرويجي / Israeli New Sheqel
1 NOK0.35379 ILS
5 NOK1.76897 ILS
10 NOK3.53794 ILS
20 NOK7.07588 ILS
50 NOK17.68970 ILS
100 NOK35.37940 ILS
250 NOK88.44850 ILS
500 NOK176.89700 ILS
1000 NOK353.79400 ILS
2000 NOK707.58800 ILS
5000 NOK1768.97000 ILS
10000 NOK3537.94000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / كروني نرويجي
1 ILS2.82650 NOK
5 ILS14.13250 NOK
10 ILS28.26500 NOK
20 ILS56.53000 NOK
50 ILS141.32500 NOK
100 ILS282.65000 NOK
250 ILS706.62500 NOK
500 ILS1413.25000 NOK
1000 ILS2826.50000 NOK
2000 ILS5653.00000 NOK
5000 ILS14132.50000 NOK
10000 ILS28265.00000 NOK