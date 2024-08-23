10 كرونة نروجية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل NOK إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

10 nok
3.51 ils

kr1.000 NOK = ₪0.3508 ILS

Mid-market exchange rate at 04:06
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NOK إلى ILS مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.89983.8980.76310.2281,337.863.856.706
1 EUR1.113193.3580.84911.3811,488.74.2847.461
1 INR0.0120.01110.0090.12215.9460.0460.08
1 GBP1.3111.178109.966113.4051,753.535.0468.789

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / Israeli New Sheqel
1 NOK٠٫٣٥٠٨٠ ILS
5 NOK١٫٧٥٤٠٠ ILS
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20 NOK٧٫٠١٦٠٢ ILS
50 NOK١٧٫٥٤٠٠٥ ILS
100 NOK٣٥٫٠٨٠١٠ ILS
250 NOK٨٧٫٧٠٠٢٥ ILS
500 NOK١٧٥٫٤٠٠٥٠ ILS
1000 NOK٣٥٠٫٨٠١٠٠ ILS
2000 NOK٧٠١٫٦٠٢٠٠ ILS
5000 NOK١٬٧٥٤٫٠٠٥٠٠ ILS
10000 NOK٣٬٥٠٨٫٠١٠٠٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / كروني نرويجي
1 ILS٢٫٨٥٠٦٢ NOK
5 ILS١٤٫٢٥٣١٠ NOK
10 ILS٢٨٫٥٠٦٢٠ NOK
20 ILS٥٧٫٠١٢٤٠ NOK
50 ILS١٤٢٫٥٣١٠٠ NOK
100 ILS٢٨٥٫٠٦٢٠٠ NOK
250 ILS٧١٢٫٦٥٥٠٠ NOK
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1000 ILS٢٬٨٥٠٫٦٢٠٠٠ NOK
2000 ILS٥٬٧٠١٫٢٤٠٠٠ NOK
5000 ILS١٤٬٢٥٣٫١٠٠٠٠ NOK
10000 ILS٢٨٬٥٠٦٫٢٠٠٠٠ NOK