دولار أمريكي إلى كرونة دنماركية

تحويل USD إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٧٬٠٠٩٫١٧ dkk

1.00000 USD = 7.00917 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 1:17 UTC
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USD إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 DKK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0633588.17831.433771.655790.9575518.2109
1GBP1.1577411.2311102.0891.659951.9171.108621.0838
1USD0.940450.812282182.9251.348351.557150.900517.126
1INR0.01134070.009795380.012059110.01625990.01877780.01085920.206524

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / كرونة دانمركية
1 USD7.00917 DKK
5 USD35.04585 DKK
10 USD70.09170 DKK
20 USD140.18340 DKK
50 USD350.45850 DKK
100 USD700.91700 DKK
250 USD1752.29250 DKK
500 USD3504.58500 DKK
1000 USD7009.17000 DKK
2000 USD14018.34000 DKK
5000 USD35045.85000 DKK
10000 USD70091.70000 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / دولار أمريكي
1 DKK0.14267 USD
5 DKK0.71335 USD
10 DKK1.42670 USD
20 DKK2.85340 USD
50 DKK7.13350 USD
100 DKK14.26700 USD
250 DKK35.66750 USD
500 DKK71.33500 USD
1000 DKK142.67000 USD
2000 DKK285.34000 USD
5000 DKK713.35000 USD
10000 DKK1426.70000 USD