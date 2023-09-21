فورنت مجري إلى كرونة دنماركية
تحويل HUF إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى كرونة دنماركية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / كرونة دانمركية
|2000 HUF
|38.43520 DKK
|5000 HUF
|96.08800 DKK
|10000 HUF
|192.17600 DKK
|15000 HUF
|288.26400 DKK
|20000 HUF
|384.35200 DKK
|30000 HUF
|576.52800 DKK
|40000 HUF
|768.70400 DKK
|50000 HUF
|960.88000 DKK
|60000 HUF
|1153.05600 DKK
|100000 HUF
|1921.76000 DKK
|150000 HUF
|2882.64000 DKK
|200000 HUF
|3843.52000 DKK
|معدلات التحويل كرونة دانمركية / Hungarian Forint
|1 DKK
|52.03560 HUF
|5 DKK
|260.17800 HUF
|10 DKK
|520.35600 HUF
|20 DKK
|1040.71200 HUF
|50 DKK
|2601.78000 HUF
|100 DKK
|5203.56000 HUF
|250 DKK
|13008.90000 HUF
|500 DKK
|26017.80000 HUF
|1000 DKK
|52035.60000 HUF
|2000 DKK
|104071.20000 HUF
|5000 DKK
|260178.00000 HUF
|10000 DKK
|520356.00000 HUF