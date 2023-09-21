الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كرونة دنماركية

تحويل CZK إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٣٬٠٤٩٫٦١ dkk

1.00000 CZK = 0.30496 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 9:1 UTC
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CZK إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 DKK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.065888.60141.43831.664010.966918.226
1GBP1.1543311.23025102.2721.660221.920771.1161321.0383
1USD0.938250.812843183.13141.34951.561280.907217.1008
1INR0.01128650.009777810.012029110.01623330.01878090.01091280.205708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / كرونة دانمركية
1 CZK0.30496 DKK
5 CZK1.52480 DKK
10 CZK3.04961 DKK
20 CZK6.09922 DKK
50 CZK15.24805 DKK
100 CZK30.49610 DKK
250 CZK76.24025 DKK
500 CZK152.48050 DKK
1000 CZK304.96100 DKK
2000 CZK609.92200 DKK
5000 CZK1524.80500 DKK
10000 CZK3049.61000 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / الجمهورية التشيكية كورونا
1 DKK3.27911 CZK
5 DKK16.39555 CZK
10 DKK32.79110 CZK
20 DKK65.58220 CZK
50 DKK163.95550 CZK
100 DKK327.91100 CZK
250 DKK819.77750 CZK
500 DKK1639.55500 CZK
1000 DKK3279.11000 CZK
2000 DKK6558.22000 CZK
5000 DKK16395.55000 CZK
10000 DKK32791.10000 CZK