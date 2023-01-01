ليرة تركية (TRY)

والليرة التركية، التي عادة ما تكون مختصرة بوصفها ليرة ترابية، هي العملة الرسمية لتركيا والجمهورية التركية لشمال قبرص. رمزها <unk> ورمزها الرسمي هو ترميز العملة. إن سعر صرف الليرة الأكثر شعبية هو مع اليورو. فالليرة لديها 6 أرقام هامة لعامل تحويل العملات، وتعتبر العملة الورقية. إنها العملة السادسة عشرة الأكثر تداولاً في العالم من حيث القيمة.

اسم العملة

ليرة تركية

رمز العملة

TL

سعر الصرف TRY

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
من TRY0.036990.034750.0300210.856303.067310.049850.135861.14296
إلى TRY27.0351028.7735033.314000.092110.3260220.060907.360500.87492

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف ليرة تركية