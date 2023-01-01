ليرة تركية (TRY)
والليرة التركية، التي عادة ما تكون مختصرة بوصفها ليرة ترابية، هي العملة الرسمية لتركيا والجمهورية التركية لشمال قبرص. رمزها <unk> ورمزها الرسمي هو ترميز العملة. إن سعر صرف الليرة الأكثر شعبية هو مع اليورو. فالليرة لديها 6 أرقام هامة لعامل تحويل العملات، وتعتبر العملة الورقية. إنها العملة السادسة عشرة الأكثر تداولاً في العالم من حيث القيمة.
اسم العملة
ليرة تركية
رمز العملة
TL
سعر الصرف TRY
|USD
|EUR
|GBP
|PKR
|INR
|CAD
|AED
|EGP
|من TRY
|0.03699
|0.03475
|0.03002
|10.85630
|3.06731
|0.04985
|0.13586
|1.14296
|إلى TRY
|27.03510
|28.77350
|33.31400
|0.09211
|0.32602
|20.06090
|7.36050
|0.87492
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