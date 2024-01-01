ليرة تركية إلى أوقية موريتانية

تحويل TRY إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
1,156.46 mru

TL1.000 TRY = UM1.156 MRU

Mid-market exchange rate at 01:45
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TRY إلى MRU مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MRU

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9361.3443.67348.696
1 EUR1.11810.843311.99293.8281.5034.10654.434
1 GBP1.3261.1861369.961111.2611.7824.86964.548
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Mauritanian Ouguiya
1 TRY١٫١٥٦٤٦ MRU
5 TRY٥٫٧٨٢٣٠ MRU
10 TRY١١٫٥٦٤٦٠ MRU
20 TRY٢٣٫١٢٩٢٠ MRU
50 TRY٥٧٫٨٢٣٠٠ MRU
100 TRY١١٥٫٦٤٦٠٠ MRU
250 TRY٢٨٩٫١١٥٠٠ MRU
500 TRY٥٧٨٫٢٣٠٠٠ MRU
1000 TRY١٬١٥٦٫٤٦٠٠٠ MRU
2000 TRY٢٬٣١٢٫٩٢٠٠٠ MRU
5000 TRY٥٬٧٨٢٫٣٠٠٠٠ MRU
10000 TRY١١٬٥٦٤٫٦٠٠٠٠ MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / ليرة تركية
1 MRU٠٫٨٦٤٧١ TRY
5 MRU٤٫٣٢٣٥٥ TRY
10 MRU٨٫٦٤٧١٠ TRY
20 MRU١٧٫٢٩٤٢٠ TRY
50 MRU٤٣٫٢٣٥٥٠ TRY
100 MRU٨٦٫٤٧١٠٠ TRY
250 MRU٢١٦٫١٧٧٥٠ TRY
500 MRU٤٣٢٫٣٥٥٠٠ TRY
1000 MRU٨٦٤٫٧١٠٠٠ TRY
2000 MRU١٬٧٢٩٫٤٢٠٠٠ TRY
5000 MRU٤٬٣٢٣٫٥٥٠٠٠ TRY
10000 MRU٨٬٦٤٧٫١٠٠٠٠ TRY