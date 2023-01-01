يورو إلى أوقية موريتانية

تحويل EUR إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
40372.70 mru

1.00000 EUR = 40.37270 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 0:38 UTC
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EUR إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063788.20731.434131.655690.957918.2087
1GBP1.1578111.23155102.1261.660441.916961.1090721.082
1USD0.94010.811985182.9251.348251.556540.900317.1183
1INR0.01133690.00979180.012059110.01625870.01877050.01085680.206431

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Mauritanian Ouguiya
1 EUR40.37270 MRU
5 EUR201.86350 MRU
10 EUR403.72700 MRU
20 EUR807.45400 MRU
50 EUR2018.63500 MRU
100 EUR4037.27000 MRU
250 EUR10093.17500 MRU
500 EUR20186.35000 MRU
1000 EUR40372.70000 MRU
2000 EUR80745.40000 MRU
5000 EUR201863.50000 MRU
10000 EUR403727.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / اليورو
1 MRU0.02477 EUR
5 MRU0.12385 EUR
10 MRU0.24769 EUR
20 MRU0.49538 EUR
50 MRU1.23846 EUR
100 MRU2.47692 EUR
250 MRU6.19230 EUR
500 MRU12.38460 EUR
1000 MRU24.76920 EUR
2000 MRU49.53840 EUR
5000 MRU123.84600 EUR
10000 MRU247.69200 EUR