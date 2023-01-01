كرونة نروجية إلى أوقية موريتانية

تحويل NOK إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
3527.36 mru

1.00000 NOK = 3.52736 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 0:15 UTC
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NOK إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0656588.32051.436231.662870.964618.3576
1GBP1.15311.2288101.8421.656121.917451.1121921.1682
1USD0.93840.813802182.87951.347751.560430.905117.2267
1INR0.01132240.00981910.012065710.01626160.01882770.01092070.207852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / Mauritanian Ouguiya
1 NOK3.52736 MRU
5 NOK17.63680 MRU
10 NOK35.27360 MRU
20 NOK70.54720 MRU
50 NOK176.36800 MRU
100 NOK352.73600 MRU
250 NOK881.84000 MRU
500 NOK1763.68000 MRU
1000 NOK3527.36000 MRU
2000 NOK7054.72000 MRU
5000 NOK17636.80000 MRU
10000 NOK35273.60000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / كروني نرويجي
1 MRU0.28350 NOK
5 MRU1.41749 NOK
10 MRU2.83498 NOK
20 MRU5.66996 NOK
50 MRU14.17490 NOK
100 MRU28.34980 NOK
250 MRU70.87450 NOK
500 MRU141.74900 NOK
1000 MRU283.49800 NOK
2000 MRU566.99600 NOK
5000 MRU1417.49000 NOK
10000 MRU2834.98000 NOK