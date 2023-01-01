جنيه إسترليني إلى أوقية موريتانية
تحويل GBP إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى أوقية موريتانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for الجنيه الإسترليني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل جنيه استرليني / Mauritanian Ouguiya
|1 GBP
|47.24310 MRU
|5 GBP
|236.21550 MRU
|10 GBP
|472.43100 MRU
|20 GBP
|944.86200 MRU
|50 GBP
|2362.15500 MRU
|100 GBP
|4724.31000 MRU
|250 GBP
|11810.77500 MRU
|500 GBP
|23621.55000 MRU
|1000 GBP
|47243.10000 MRU
|2000 GBP
|94486.20000 MRU
|5000 GBP
|236215.50000 MRU
|10000 GBP
|472431.00000 MRU