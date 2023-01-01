جنيه إسترليني إلى أوقية موريتانية

تحويل GBP إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٤٧٬٢٤٣٫١٠ mru

1.00000 GBP = 47.24310 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 0:52 UTC
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GBP إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063188.15761.433431.654890.9572518.2084
1GBP1.1582111.23125102.1011.660161.916641.108721.0884
1USD0.940650.812183182.9251.348351.556660.9004517.1276
1INR0.01134330.009794180.012059110.01625990.01877190.01085860.206543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / Mauritanian Ouguiya
1 GBP47.24310 MRU
5 GBP236.21550 MRU
10 GBP472.43100 MRU
20 GBP944.86200 MRU
50 GBP2362.15500 MRU
100 GBP4724.31000 MRU
250 GBP11810.77500 MRU
500 GBP23621.55000 MRU
1000 GBP47243.10000 MRU
2000 GBP94486.20000 MRU
5000 GBP236215.50000 MRU
10000 GBP472431.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / جنيه استرليني
1 MRU0.02117 GBP
5 MRU0.10584 GBP
10 MRU0.21167 GBP
20 MRU0.42334 GBP
50 MRU1.05836 GBP
100 MRU2.11671 GBP
250 MRU5.29178 GBP
500 MRU10.58355 GBP
1000 MRU21.16710 GBP
2000 MRU42.33420 GBP
5000 MRU105.83550 GBP
10000 MRU211.67100 GBP