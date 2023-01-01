ريال برازيلي إلى أوقية موريتانية

تحويل BRL إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٧٬٧٧٧٫٣٥ mru

1.00000 BRL = 7.77735 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 6:17 UTC
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BRL إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.063988.4591.435411.659490.9576518.214
1GBP1.1576811.23165102.4071.661741.921151.1086521.0858
1USD0.939950.811919183.1461.34921.559820.9001517.12
1INR0.01130470.009764980.01202710.01622690.018760.01082610.205903

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Mauritanian Ouguiya
1 BRL7.77735 MRU
5 BRL38.88675 MRU
10 BRL77.77350 MRU
20 BRL155.54700 MRU
50 BRL388.86750 MRU
100 BRL777.73500 MRU
250 BRL1944.33750 MRU
500 BRL3888.67500 MRU
1000 BRL7777.35000 MRU
2000 BRL15554.70000 MRU
5000 BRL38886.75000 MRU
10000 BRL77773.50000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الريال البرازيلي
1 MRU0.12858 BRL
5 MRU0.64289 BRL
10 MRU1.28579 BRL
20 MRU2.57158 BRL
50 MRU6.42895 BRL
100 MRU12.85790 BRL
250 MRU32.14475 BRL
500 MRU64.28950 BRL
1000 MRU128.57900 BRL
2000 MRU257.15800 BRL
5000 MRU642.89500 BRL
10000 MRU1285.79000 BRL