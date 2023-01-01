ين ياباني إلى أوقية موريتانية

تحويل JPY إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
٢٬٥٧٨٫٥٤ mru

1.00000 JPY = 0.25785 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 16:32 UTC
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JPY إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066188.62971.4371.661240.963518.3208
1GBP1.1536711.22995102.2511.657851.916561.1115621.1366
1USD0.9380.813041183.13451.34791.558240.903817.1849
1INR0.01128290.009779830.012028710.01621350.01874360.01087150.206712

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / Mauritanian Ouguiya
100 JPY25.78540 MRU
1000 JPY257.85400 MRU
1500 JPY386.78100 MRU
2000 JPY515.70800 MRU
3000 JPY773.56200 MRU
5000 JPY1289.27000 MRU
5400 JPY1392.41160 MRU
10000 JPY2578.54000 MRU
15000 JPY3867.81000 MRU
20000 JPY5157.08000 MRU
25000 JPY6446.35000 MRU
30000 JPY7735.62000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / ين ياباني
1 MRU3.87817 JPY
5 MRU19.39085 JPY
10 MRU38.78170 JPY
20 MRU77.56340 JPY
50 MRU193.90850 JPY
100 MRU387.81700 JPY
250 MRU969.54250 JPY
500 MRU1939.08500 JPY
1000 MRU3878.17000 JPY
2000 MRU7756.34000 JPY
5000 MRU19390.85000 JPY
10000 MRU38781.70000 JPY