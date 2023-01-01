دولار أمريكي إلى أوقية موريتانية
تحويل USD إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أمريكي إلى أوقية موريتانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أمريكي / Mauritanian Ouguiya
|1 USD
|38.37000 MRU
|5 USD
|191.85000 MRU
|10 USD
|383.70000 MRU
|20 USD
|767.40000 MRU
|50 USD
|1918.50000 MRU
|100 USD
|3837.00000 MRU
|250 USD
|9592.50000 MRU
|500 USD
|19185.00000 MRU
|1000 USD
|38370.00000 MRU
|2000 USD
|76740.00000 MRU
|5000 USD
|191850.00000 MRU
|10000 USD
|383700.00000 MRU