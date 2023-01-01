دولار أمريكي إلى أوقية موريتانية

تحويل USD إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٣٨٬٣٧٠ mru

1.00000 USD = 38.37000 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 1:22 UTC
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USD إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063588.19071.433811.65590.9576518.212
1GBP1.1579411.23145102.1181.660241.91741.108921.0881
1USD0.94030.812051182.9251.34821.557030.9004517.1246
1INR0.01133910.009792590.012059110.01625810.01877630.01085860.206507

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Mauritanian Ouguiya
1 USD38.37000 MRU
5 USD191.85000 MRU
10 USD383.70000 MRU
20 USD767.40000 MRU
50 USD1918.50000 MRU
100 USD3837.00000 MRU
250 USD9592.50000 MRU
500 USD19185.00000 MRU
1000 USD38370.00000 MRU
2000 USD76740.00000 MRU
5000 USD191850.00000 MRU
10000 USD383700.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار أمريكي
1 MRU0.02606 USD
5 MRU0.13031 USD
10 MRU0.26062 USD
20 MRU0.52124 USD
50 MRU1.30310 USD
100 MRU2.60620 USD
250 MRU6.51550 USD
500 MRU13.03100 USD
1000 MRU26.06200 USD
2000 MRU52.12400 USD
5000 MRU130.31000 USD
10000 MRU260.62000 USD