دولار كندي إلى أوقية موريتانية

تحويل CAD إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1000 cad
28167 mru

1.00000 CAD = 28.16700 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 0:8 UTC
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CAD إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.0647588.29441.434751.653850.957818.1983
1GBP1.1576811.2326102.2131.660931.914571.1088221.0671
1USD0.93920.811293182.9251.34751.553280.8995517.0916
1INR0.01132570.009783460.012059110.01624960.01873110.01084780.206109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / Mauritanian Ouguiya
1 CAD28.16700 MRU
5 CAD140.83500 MRU
10 CAD281.67000 MRU
20 CAD563.34000 MRU
50 CAD1408.35000 MRU
100 CAD2816.70000 MRU
250 CAD7041.75000 MRU
500 CAD14083.50000 MRU
1000 CAD28167.00000 MRU
2000 CAD56334.00000 MRU
5000 CAD140835.00000 MRU
10000 CAD281670.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار كندي
1 MRU0.03550 CAD
5 MRU0.17751 CAD
10 MRU0.35503 CAD
20 MRU0.71005 CAD
50 MRU1.77513 CAD
100 MRU3.55026 CAD
250 MRU8.87565 CAD
500 MRU17.75130 CAD
1000 MRU35.50260 CAD
2000 MRU71.00520 CAD
5000 MRU177.51300 CAD
10000 MRU355.02600 CAD