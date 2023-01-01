دولار هونغ كونغ إلى أوقية موريتانية

تحويل HKD إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
4906.15 mru

1.00000 HKD = 4.90615 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 13:28 UTC
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HKD إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.065288.55281.437491.661650.964318.3143
1GBP1.152611.2278102.071.656921.91531.1114621.1099
1USD0.93880.814465183.13261.34951.559940.905217.1933
1INR0.01129270.009797180.01202910.01623310.01876450.01088860.206818

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Mauritanian Ouguiya
100 HKD490.61500 MRU
200 HKD981.23000 MRU
300 HKD1471.84500 MRU
500 HKD2453.07500 MRU
1000 HKD4906.15000 MRU
2000 HKD9812.30000 MRU
2500 HKD12265.37500 MRU
3000 HKD14718.45000 MRU
4000 HKD19624.60000 MRU
5000 HKD24530.75000 MRU
10000 HKD49061.50000 MRU
20000 HKD98123.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار هونغ كونغ
1 MRU0.20383 HKD
5 MRU1.01913 HKD
10 MRU2.03826 HKD
20 MRU4.07652 HKD
50 MRU10.19130 HKD
100 MRU20.38260 HKD
250 MRU50.95650 HKD
500 MRU101.91300 HKD
1000 MRU203.82600 HKD
2000 MRU407.65200 HKD
5000 MRU1019.13000 HKD
10000 MRU2038.26000 HKD