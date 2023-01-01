فورنت مجري إلى أوقية موريتانية
تحويل HUF إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى أوقية موريتانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Mauritanian Ouguiya
|2000 HUF
|209.15800 MRU
|5000 HUF
|522.89500 MRU
|10000 HUF
|1045.79000 MRU
|15000 HUF
|1568.68500 MRU
|20000 HUF
|2091.58000 MRU
|30000 HUF
|3137.37000 MRU
|40000 HUF
|4183.16000 MRU
|50000 HUF
|5228.95000 MRU
|60000 HUF
|6274.74000 MRU
|100000 HUF
|10457.90000 MRU
|150000 HUF
|15686.85000 MRU
|200000 HUF
|20915.80000 MRU