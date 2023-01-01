فورنت مجري إلى أوقية موريتانية

تحويل HUF إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
١٬٠٤٥٫٧٩ mru

1.00000 HUF = 0.10458 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 14:31 UTC
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HUF إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.066388.64421.439081.661550.9626518.3184
1GBP1.1522711.22865102.1411.658191.914531.1092421.1075
1USD0.93780.813901183.13251.34961.558240.902917.1794
1INR0.01128110.009790410.01202910.01623430.0187440.0108610.206651

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / Mauritanian Ouguiya
2000 HUF209.15800 MRU
5000 HUF522.89500 MRU
10000 HUF1045.79000 MRU
15000 HUF1568.68500 MRU
20000 HUF2091.58000 MRU
30000 HUF3137.37000 MRU
40000 HUF4183.16000 MRU
50000 HUF5228.95000 MRU
60000 HUF6274.74000 MRU
100000 HUF10457.90000 MRU
150000 HUF15686.85000 MRU
200000 HUF20915.80000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Hungarian Forint
1 MRU9.56212 HUF
5 MRU47.81060 HUF
10 MRU95.62120 HUF
20 MRU191.24240 HUF
50 MRU478.10600 HUF
100 MRU956.21200 HUF
250 MRU2390.53000 HUF
500 MRU4781.06000 HUF
1000 MRU9562.12000 HUF
2000 MRU19124.24000 HUF
5000 MRU47810.60000 HUF
10000 MRU95621.20000 HUF