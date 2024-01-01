1 أوقية موريتانية إلى فورنت مجري

تحويل MRU إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1 mru
9 huf

1.00000 MRU = 9.12669 HUF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Hungarian Forint
1 MRU9.12669 HUF
5 MRU45.63345 HUF
10 MRU91.26690 HUF
20 MRU182.53380 HUF
50 MRU456.33450 HUF
100 MRU912.66900 HUF
250 MRU2281.67250 HUF
500 MRU4563.34500 HUF
1000 MRU9126.69000 HUF
2000 MRU18253.38000 HUF
5000 MRU45633.45000 HUF
10000 MRU91266.90000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Mauritanian Ouguiya
2000 HUF219.13800 MRU
5000 HUF547.84500 MRU
10000 HUF1095.69000 MRU
15000 HUF1643.53500 MRU
20000 HUF2191.38000 MRU
30000 HUF3287.07000 MRU
40000 HUF4382.76000 MRU
50000 HUF5478.45000 MRU
60000 HUF6574.14000 MRU
100000 HUF10956.90000 MRU
150000 HUF16435.35000 MRU
200000 HUF21913.80000 MRU