أوقية موريتانية إلى دولار أسترالي

تحويل MRU إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٤٠٫٩٨ aud

1.00000 MRU = 0.04098 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:49 UTC
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MRU إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436781.661960.9639518.3683
1GBP1.1532711.2293102.1881.657031.916741.1116921.1842
1USD0.93820.813471183.1271.347951.559210.9043517.2327
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621550.0187570.01087910.207306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار أسترالي
1 MRU0.04098 AUD
5 MRU0.20492 AUD
10 MRU0.40983 AUD
20 MRU0.81967 AUD
50 MRU2.04916 AUD
100 MRU4.09833 AUD
250 MRU10.24582 AUD
500 MRU20.49165 AUD
1000 MRU40.98330 AUD
2000 MRU81.96660 AUD
5000 MRU204.91650 AUD
10000 MRU409.83300 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Mauritanian Ouguiya
1 AUD24.40020 MRU
5 AUD122.00100 MRU
10 AUD244.00200 MRU
20 AUD488.00400 MRU
50 AUD1220.01000 MRU
100 AUD2440.02000 MRU
250 AUD6100.05000 MRU
500 AUD12200.10000 MRU
1000 AUD24400.20000 MRU
2000 AUD48800.40000 MRU
5000 AUD122001.00000 MRU
10000 AUD244002.00000 MRU