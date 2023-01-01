أوقية موريتانية إلى دولار أسترالي
تحويل MRU إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دولار أسترالي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for الموريتانية ouguiya
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أسترالي / Mauritanian Ouguiya
|1 AUD
|24.40020 MRU
|5 AUD
|122.00100 MRU
|10 AUD
|244.00200 MRU
|20 AUD
|488.00400 MRU
|50 AUD
|1220.01000 MRU
|100 AUD
|2440.02000 MRU
|250 AUD
|6100.05000 MRU
|500 AUD
|12200.10000 MRU
|1000 AUD
|24400.20000 MRU
|2000 AUD
|48800.40000 MRU
|5000 AUD
|122001.00000 MRU
|10000 AUD
|244002.00000 MRU