أوقية موريتانية إلى يورو

تحويل MRU إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
24.66 eur

1.00000 MRU = 0.02466 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:53 UTC
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MRU إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436781.66170.9642518.3681
1GBP1.1532711.2293102.1881.657031.916441.1120421.1839
1USD0.93820.813471183.1271.347951.558970.9046517.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621550.01875410.01088270.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / اليورو
1 MRU0.02466 EUR
5 MRU0.12331 EUR
10 MRU0.24663 EUR
20 MRU0.49326 EUR
50 MRU1.23314 EUR
100 MRU2.46628 EUR
250 MRU6.16570 EUR
500 MRU12.33140 EUR
1000 MRU24.66280 EUR
2000 MRU49.32560 EUR
5000 MRU123.31400 EUR
10000 MRU246.62800 EUR
معدلات التحويل اليورو / Mauritanian Ouguiya
1 EUR40.54690 MRU
5 EUR202.73450 MRU
10 EUR405.46900 MRU
20 EUR810.93800 MRU
50 EUR2027.34500 MRU
100 EUR4054.69000 MRU
250 EUR10136.72500 MRU
500 EUR20273.45000 MRU
1000 EUR40546.90000 MRU
2000 EUR81093.80000 MRU
5000 EUR202734.50000 MRU
10000 EUR405469.00000 MRU