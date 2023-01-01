أوقية موريتانية إلى روبل روسي

تحويل MRU إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٢٬٥٠٢٫٣٠ rub

1.00000 MRU = 2.50230 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MRU إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 RUB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066188.62171.437051.661630.964318.3716
1GBP1.1531411.22935102.1921.65711.916071.1119721.1848
1USD0.9380.813438183.1271.347951.55860.904517.2325
1INR0.01128390.009785480.012029810.01621550.01874970.01088090.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الروبل الروسي
1 MRU2.50230 RUB
5 MRU12.51150 RUB
10 MRU25.02300 RUB
20 MRU50.04600 RUB
50 MRU125.11500 RUB
100 MRU250.23000 RUB
250 MRU625.57500 RUB
500 MRU1251.15000 RUB
1000 MRU2502.30000 RUB
2000 MRU5004.60000 RUB
5000 MRU12511.50000 RUB
10000 MRU25023.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Mauritanian Ouguiya
1 RUB0.39963 MRU
5 RUB1.99816 MRU
10 RUB3.99632 MRU
20 RUB7.99264 MRU
50 RUB19.98160 MRU
100 RUB39.96320 MRU
250 RUB99.90800 MRU
500 RUB199.81600 MRU
1000 RUB399.63200 MRU
2000 RUB799.26400 MRU
5000 RUB1998.16000 MRU
10000 RUB3996.32000 MRU