أوقية موريتانية إلى دولار أمريكي
تحويل MRU إلى USD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دولار أمريكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for الموريتانية ouguiya
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أمريكي / Mauritanian Ouguiya
|1 USD
|38.04500 MRU
|5 USD
|190.22500 MRU
|10 USD
|380.45000 MRU
|20 USD
|760.90000 MRU
|50 USD
|1902.25000 MRU
|100 USD
|3804.50000 MRU
|250 USD
|9511.25000 MRU
|500 USD
|19022.50000 MRU
|1000 USD
|38045.00000 MRU
|2000 USD
|76090.00000 MRU
|5000 USD
|190225.00000 MRU
|10000 USD
|380450.00000 MRU