أوقية موريتانية إلى دولار أمريكي

تحويل MRU إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
26.28 usd

1.00000 MRU = 0.02628 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:3 UTC
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MRU إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066188.62171.437051.661370.964118.3702
1GBP1.1531411.2294102.1961.657171.915851.1117421.184
1USD0.9380.813405183.1271.347951.558360.904417.2312
1INR0.01128390.009785090.012029810.01621550.01874670.01087970.207288

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

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MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار أمريكي
1 MRU0.02628 USD
5 MRU0.13142 USD
10 MRU0.26285 USD
20 MRU0.52569 USD
50 MRU1.31424 USD
100 MRU2.62847 USD
250 MRU6.57118 USD
500 MRU13.14235 USD
1000 MRU26.28470 USD
2000 MRU52.56940 USD
5000 MRU131.42350 USD
10000 MRU262.84700 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Mauritanian Ouguiya
1 USD38.04500 MRU
5 USD190.22500 MRU
10 USD380.45000 MRU
20 USD760.90000 MRU
50 USD1902.25000 MRU
100 USD3804.50000 MRU
250 USD9511.25000 MRU
500 USD19022.50000 MRU
1000 USD38045.00000 MRU
2000 USD76090.00000 MRU
5000 USD190225.00000 MRU
10000 USD380450.00000 MRU