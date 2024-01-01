تحويل USD إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

100 دولار أمريكي إلى أوقية موريتانية

100 usd
3,930.79 mru

$1.000 USD = UM39.31 MRU

Mid-market exchange rate at 11:58
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63911.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7050.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.5460.973116.55210.6830.5785.29913.216

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Mauritanian Ouguiya
1 USD٣٩٫٣٠٧٩٠ MRU
5 USD١٩٦٫٥٣٩٥٠ MRU
10 USD٣٩٣٫٠٧٩٠٠ MRU
20 USD٧٨٦٫١٥٨٠٠ MRU
50 USD١٬٩٦٥٫٣٩٥٠٠ MRU
100 USD٣٬٩٣٠٫٧٩٠٠٠ MRU
250 USD٩٬٨٢٦٫٩٧٥٠٠ MRU
500 USD١٩٬٦٥٣٫٩٥٠٠٠ MRU
1000 USD٣٩٬٣٠٧٫٩٠٠٠٠ MRU
2000 USD٧٨٬٦١٥٫٨٠٠٠٠ MRU
5000 USD١٩٦٬٥٣٩٫٥٠٠٠٠ MRU
10000 USD٣٩٣٬٠٧٩٫٠٠٠٠٠ MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار أمريكي
1 MRU٠٫٠٢٥٤٤ USD
5 MRU٠٫١٢٧٢٠ USD
10 MRU٠٫٢٥٤٤٠ USD
20 MRU٠٫٥٠٨٨٠ USD
50 MRU١٫٢٧٢٠١ USD
100 MRU٢٫٥٤٤٠٢ USD
250 MRU٦٫٣٦٠٠٥ USD
500 MRU١٢٫٧٢٠١٠ USD
1000 MRU٢٥٫٤٤٠٢٠ USD
2000 MRU٥٠٫٨٨٠٤٠ USD
5000 MRU١٢٧٫٢٠١٠٠ USD
10000 MRU٢٥٤٫٤٠٢٠٠ USD