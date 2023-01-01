رينغيت ماليزي إلى أوقية موريتانية

تحويل MYR إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
8154.75 mru

1.00000 MYR = 8.15475 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 22:58 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

MYR إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 MRU
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.43691.661960.9644518.3666
1GBP1.1529411.22915102.1761.656591.916061.1119521.1746
1USD0.937950.81357183.1271.347751.558850.904617.227
1INR0.01128340.009787080.012029810.01621310.01875260.01088210.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

MYR إلى USD

MYR إلى SGD

MYR إلى AUD

MYR إلى INR

MYR إلى EUR

MYR إلى GBP

MYR إلى CAD

MYR إلى PHP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Mauritanian Ouguiya
1 MYR8.15475 MRU
5 MYR40.77375 MRU
10 MYR81.54750 MRU
20 MYR163.09500 MRU
50 MYR407.73750 MRU
100 MYR815.47500 MRU
250 MYR2038.68750 MRU
500 MYR4077.37500 MRU
1000 MYR8154.75000 MRU
2000 MYR16309.50000 MRU
5000 MYR40773.75000 MRU
10000 MYR81547.50000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / رينغيت ماليزي
1 MRU0.12263 MYR
5 MRU0.61314 MYR
10 MRU1.22628 MYR
20 MRU2.45256 MYR
50 MRU6.13140 MYR
100 MRU12.26280 MYR
250 MRU30.65700 MYR
500 MRU61.31400 MYR
1000 MRU122.62800 MYR
2000 MRU245.25600 MYR
5000 MRU613.14000 MYR
10000 MRU1226.28000 MYR