1 أوقية موريتانية إلى رينغيت ماليزي

تحويل MRU إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1 mru
0.12 myr

1.00000 MRU = 0.11905 MYR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / رينغيت ماليزي
1 MRU0.11905 MYR
5 MRU0.59525 MYR
10 MRU1.19049 MYR
20 MRU2.38098 MYR
50 MRU5.95245 MYR
100 MRU11.90490 MYR
250 MRU29.76225 MYR
500 MRU59.52450 MYR
1000 MRU119.04900 MYR
2000 MRU238.09800 MYR
5000 MRU595.24500 MYR
10000 MRU1190.49000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Mauritanian Ouguiya
1 MYR8.39989 MRU
5 MYR41.99945 MRU
10 MYR83.99890 MRU
20 MYR167.99780 MRU
50 MYR419.99450 MRU
100 MYR839.98900 MRU
250 MYR2099.97250 MRU
500 MYR4199.94500 MRU
1000 MYR8399.89000 MRU
2000 MYR16799.78000 MRU
5000 MYR41999.45000 MRU
10000 MYR83998.90000 MRU