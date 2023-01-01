أوقية موريتانية إلى جنيه إسترليني

تحويل MRU إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٢١٫٣٨ gbp

1.00000 MRU = 0.02138 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 21:53 UTC
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MRU إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436781.66170.9642518.3681
1GBP1.1532711.2293102.1881.657031.916441.1120421.1839
1USD0.93820.813471183.1271.347951.558970.9046517.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621550.01875410.01088270.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

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MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

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MRU إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / جنيه استرليني
1 MRU0.02138 GBP
5 MRU0.10692 GBP
10 MRU0.21385 GBP
20 MRU0.42769 GBP
50 MRU1.06923 GBP
100 MRU2.13846 GBP
250 MRU5.34615 GBP
500 MRU10.69230 GBP
1000 MRU21.38460 GBP
2000 MRU42.76920 GBP
5000 MRU106.92300 GBP
10000 MRU213.84600 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Mauritanian Ouguiya
1 GBP46.76270 MRU
5 GBP233.81350 MRU
10 GBP467.62700 MRU
20 GBP935.25400 MRU
50 GBP2338.13500 MRU
100 GBP4676.27000 MRU
250 GBP11690.67500 MRU
500 GBP23381.35000 MRU
1000 GBP46762.70000 MRU
2000 GBP93525.40000 MRU
5000 GBP233813.50000 MRU
10000 GBP467627.00000 MRU