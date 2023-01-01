أوقية موريتانية إلى روبية هندية

تحويل MRU إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
2184.97 inr

1.00000 MRU = 2.18497 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:56 UTC
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MRU إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436891.661960.964218.3681
1GBP1.1532711.2293102.1881.657161.916741.1119821.1839
1USD0.93820.813471183.1271.348051.559210.904617.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621680.0187570.01088210.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الروبية الهندية
1 MRU2.18497 INR
5 MRU10.92485 INR
10 MRU21.84970 INR
20 MRU43.69940 INR
50 MRU109.24850 INR
100 MRU218.49700 INR
250 MRU546.24250 INR
500 MRU1092.48500 INR
1000 MRU2184.97000 INR
2000 MRU4369.94000 INR
5000 MRU10924.85000 INR
10000 MRU21849.70000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Mauritanian Ouguiya
1 INR0.45767 MRU
5 INR2.28836 MRU
10 INR4.57673 MRU
20 INR9.15346 MRU
50 INR22.88365 MRU
100 INR45.76730 MRU
250 INR114.41825 MRU
500 INR228.83650 MRU
1000 INR457.67300 MRU
2000 INR915.34600 MRU
5000 INR2288.36500 MRU
10000 INR4576.73000 MRU