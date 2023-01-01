أوقية موريتانية إلى راند جنوب أفريقي

تحويل MRU إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٤٩٨٫٢٢ zar

1.00000 MRU = 0.49822 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:4 UTC
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MRU إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0661588.62591.437121.661450.9642518.371
1GBP1.153211.22945102.21.657241.915931.1119821.1849
1USD0.937950.813372183.1271.347951.558360.904417.2312
1INR0.01128340.009784690.012029810.01621550.01874670.01087970.207288

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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MRU إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / راند جنوب أفريقيا
1 MRU0.49822 ZAR
5 MRU2.49112 ZAR
10 MRU4.98223 ZAR
20 MRU9.96446 ZAR
50 MRU24.91115 ZAR
100 MRU49.82230 ZAR
250 MRU124.55575 ZAR
500 MRU249.11150 ZAR
1000 MRU498.22300 ZAR
2000 MRU996.44600 ZAR
5000 MRU2491.11500 ZAR
10000 MRU4982.23000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Mauritanian Ouguiya
1 ZAR2.00713 MRU
5 ZAR10.03565 MRU
10 ZAR20.07130 MRU
20 ZAR40.14260 MRU
50 ZAR100.35650 MRU
100 ZAR200.71300 MRU
250 ZAR501.78250 MRU
500 ZAR1003.56500 MRU
1000 ZAR2007.13000 MRU
2000 ZAR4014.26000 MRU
5000 ZAR10035.65000 MRU
10000 ZAR20071.30000 MRU