1 راند جنوب إفريقي إلى أوقية موريتانية

تحويل ZAR إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1 zar
2.15 mru

1.00000 ZAR = 2.15436 MRU

Mid-market exchange rate at 06:29
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87441.083990.22711.484461.672560.962818.7613
1 GBP1.1436411.23965103.1921.697761.912891.101121.4572
1 USD0.92260.806679183.2431.369551.543090.888317.3091
1 INR0.01108310.009690660.01201310.01645240.01853720.01067120.207935

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for راند جنوب أفريقيا

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Mauritanian Ouguiya
1 ZAR2.15436 MRU
5 ZAR10.77180 MRU
10 ZAR21.54360 MRU
20 ZAR43.08720 MRU
50 ZAR107.71800 MRU
100 ZAR215.43600 MRU
250 ZAR538.59000 MRU
500 ZAR1077.18000 MRU
1000 ZAR2154.36000 MRU
2000 ZAR4308.72000 MRU
5000 ZAR10771.80000 MRU
10000 ZAR21543.60000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / راند جنوب أفريقيا
1 MRU0.46417 ZAR
5 MRU2.32087 ZAR
10 MRU4.64174 ZAR
20 MRU9.28348 ZAR
50 MRU23.20870 ZAR
100 MRU46.41740 ZAR
250 MRU116.04350 ZAR
500 MRU232.08700 ZAR
1000 MRU464.17400 ZAR
2000 MRU928.34800 ZAR
5000 MRU2320.87000 ZAR
10000 MRU4641.74000 ZAR