10 راند جنوب إفريقي إلى أوقية موريتانية

تحويل ZAR إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٠ zar
٢١٫٥٣ mru

1.00000 ZAR = 2.15304 MRU

Mid-market exchange rate at 06:30
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.874251.083790.20181.484241.672380.962818.7595
1 GBP1.1438411.2395103.171.697621.912811.1012921.4565
1 USD0.922750.806777183.2351.36961.543210.888417.3106
1 INR0.01108630.009692760.012014210.01645460.01854040.01067340.207973

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Mauritanian Ouguiya
1 ZAR2.15304 MRU
5 ZAR10.76520 MRU
10 ZAR21.53040 MRU
20 ZAR43.06080 MRU
50 ZAR107.65200 MRU
100 ZAR215.30400 MRU
250 ZAR538.26000 MRU
500 ZAR1076.52000 MRU
1000 ZAR2153.04000 MRU
2000 ZAR4306.08000 MRU
5000 ZAR10765.20000 MRU
10000 ZAR21530.40000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / راند جنوب أفريقيا
1 MRU0.46446 ZAR
5 MRU2.32229 ZAR
10 MRU4.64459 ZAR
20 MRU9.28918 ZAR
50 MRU23.22295 ZAR
100 MRU46.44590 ZAR
250 MRU116.11475 ZAR
500 MRU232.22950 ZAR
1000 MRU464.45900 ZAR
2000 MRU928.91800 ZAR
5000 MRU2322.29500 ZAR
10000 MRU4644.59000 ZAR