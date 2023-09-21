دولار أمريكي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل USD إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
613250 xof

1.00000 USD = 613.25000 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:57 UTC
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USD إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 XOF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.4341.65580.957618.2078
1GBP1.1579411.23155102.1261.660441.917261.1088521.0829
1USD0.94020.811985182.9251.348251.556780.9003517.119
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625870.01877340.01085740.20644

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 USD613.25000 XOF
5 USD3066.25000 XOF
10 USD6132.50000 XOF
20 USD12265.00000 XOF
50 USD30662.50000 XOF
100 USD61325.00000 XOF
250 USD153312.50000 XOF
500 USD306625.00000 XOF
1000 USD613250.00000 XOF
2000 USD1226500.00000 XOF
5000 USD3066250.00000 XOF
10000 USD6132500.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / دولار أمريكي
1 XOF0.00163 USD
5 XOF0.00815 USD
10 XOF0.01631 USD
20 XOF0.03261 USD
50 XOF0.08153 USD
100 XOF0.16307 USD
250 XOF0.40766 USD
500 XOF0.81533 USD
1000 XOF1.63066 USD
2000 XOF3.26132 USD
5000 XOF8.15330 USD
10000 XOF16.30660 USD