فرنك سويسري إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل CHF إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
681427 xof

1.00000 CHF = 681.42700 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:22 UTC
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CHF إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063788.20731.434821.658140.9572518.2196
1GBP1.1582111.23195102.1591.661781.920421.108721.1015
1USD0.94010.811721182.9251.34891.558850.8999517.1285
1INR0.01133690.009788620.012059110.01626650.01879830.01085260.206554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 CHF681.42700 XOF
5 CHF3407.13500 XOF
10 CHF6814.27000 XOF
20 CHF13628.54000 XOF
50 CHF34071.35000 XOF
100 CHF68142.70000 XOF
250 CHF170356.75000 XOF
500 CHF340713.50000 XOF
1000 CHF681427.00000 XOF
2000 CHF1362854.00000 XOF
5000 CHF3407135.00000 XOF
10000 CHF6814270.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الفرنك السويسري
1 XOF0.00147 CHF
5 XOF0.00734 CHF
10 XOF0.01468 CHF
20 XOF0.02935 CHF
50 XOF0.07338 CHF
100 XOF0.14675 CHF
250 XOF0.36688 CHF
500 XOF0.73376 CHF
1000 XOF1.46751 CHF
2000 XOF2.93502 CHF
5000 XOF7.33755 CHF
10000 XOF14.67510 CHF