دولار كندي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل CAD إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٤٥٥٬١٨٦ xof

1.00000 CAD = 455.18600 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:13 UTC
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CAD إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064988.30681.434691.653570.957818.1994
1GBP1.1576811.23275102.2261.660821.914211.1088221.0679
1USD0.939050.811194182.9251.347251.55280.899417.0902
1INR0.01132420.009782270.012059110.01624660.01872530.01084590.206092

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 CAD455.18600 XOF
5 CAD2275.93000 XOF
10 CAD4551.86000 XOF
20 CAD9103.72000 XOF
50 CAD22759.30000 XOF
100 CAD45518.60000 XOF
250 CAD113796.50000 XOF
500 CAD227593.00000 XOF
1000 CAD455186.00000 XOF
2000 CAD910372.00000 XOF
5000 CAD2275930.00000 XOF
10000 CAD4551860.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / دولار كندي
1 XOF0.00220 CAD
5 XOF0.01098 CAD
10 XOF0.02197 CAD
20 XOF0.04394 CAD
50 XOF0.10984 CAD
100 XOF0.21969 CAD
250 XOF0.54922 CAD
500 XOF1.09845 CAD
1000 XOF2.19690 CAD
2000 XOF4.39380 CAD
5000 XOF10.98450 CAD
10000 XOF21.96900 CAD