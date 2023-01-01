روبية إندونيسية إلى فرنك غرب إفريقي
تحويل IDR إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى فرنك غرب إفريقي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Indonesian rupiah
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الروبية الإندونيسية
|1 XOF
|24.94930 IDR
|5 XOF
|124.74650 IDR
|10 XOF
|249.49300 IDR
|20 XOF
|498.98600 IDR
|50 XOF
|1247.46500 IDR
|100 XOF
|2494.93000 IDR
|250 XOF
|6237.32500 IDR
|500 XOF
|12474.65000 IDR
|1000 XOF
|24949.30000 IDR
|2000 XOF
|49898.60000 IDR
|5000 XOF
|124746.50000 IDR
|10000 XOF
|249493.00000 IDR