روبية إندونيسية إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل IDR إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٤٠٬٠٨١ xof

1.00000 IDR = 0.04008 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 14:45 UTC
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IDR إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.065988.61721.439071.661190.962918.3187
1GBP1.1527411.22875102.1561.658941.914981.1099721.1174
1USD0.93820.813835183.13841.35011.558480.903417.1861
1INR0.01128450.009788920.012028110.01623920.01874560.01086620.206717

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 IDR0.04008 XOF
5 IDR0.20041 XOF
10 IDR0.40081 XOF
20 IDR0.80163 XOF
50 IDR2.00407 XOF
100 IDR4.00813 XOF
250 IDR10.02032 XOF
500 IDR20.04065 XOF
1000 IDR40.08130 XOF
2000 IDR80.16260 XOF
5000 IDR200.40650 XOF
10000 IDR400.81300 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الروبية الإندونيسية
1 XOF24.94930 IDR
5 XOF124.74650 IDR
10 XOF249.49300 IDR
20 XOF498.98600 IDR
50 XOF1247.46500 IDR
100 XOF2494.93000 IDR
250 XOF6237.32500 IDR
500 XOF12474.65000 IDR
1000 XOF24949.30000 IDR
2000 XOF49898.60000 IDR
5000 XOF124746.50000 IDR
10000 XOF249493.00000 IDR