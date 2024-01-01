Endonezya rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile IDR → XOF çevirin

1.000.000 idr
39.150 xof

1.00000 IDR = 0.03915 XOF

06:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536951.0729589.06521.453261.653750.94956518.3351
1 GBP1.1713811.25675104.3221.702211.937041.112321.476
1 USD0.932050.795703183.00961.354451.541310.88517.0885
1 INR0.01122770.009585680.012046810.01631680.01856780.01066140.205862

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 IDR0.03915 XOF
5 IDR0.19575 XOF
10 IDR0.39149 XOF
20 IDR0.78299 XOF
50 IDR1.95747 XOF
100 IDR3.91495 XOF
250 IDR9.78737 XOF
500 IDR19.57475 XOF
1000 IDR39.14950 XOF
2000 IDR78.29900 XOF
5000 IDR195.74750 XOF
10000 IDR391.49500 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Endonezya Rupisi
1 XOF25.54310 IDR
5 XOF127.71550 IDR
10 XOF255.43100 IDR
20 XOF510.86200 IDR
50 XOF1277.15500 IDR
100 XOF2554.31000 IDR
250 XOF6385.77500 IDR
500 XOF12771.55000 IDR
1000 XOF25543.10000 IDR
2000 XOF51086.20000 IDR
5000 XOF127715.50000 IDR
10000 XOF255431.00000 IDR