Singapur dolarından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile SGD → XOF çevirin

1.000 sgd
452.641 xof

1.00000 SGD = 452.64100 XOF

20:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550251.0769589.3941.450921.651640.947718.3648
1 GBP1.1695611.25955104.5511.696931.931681.1083921.4786
1 USD0.928550.793934183.00661.347251.533620.8817.0526
1 INR0.01118640.009564710.012047210.01623060.01847590.01060160.205437

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Singapur dolarından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / CFA Frangı BCEAO
1 SGD452.64100 XOF
5 SGD2263.20500 XOF
10 SGD4526.41000 XOF
20 SGD9052.82000 XOF
50 SGD22632.05000 XOF
100 SGD45264.10000 XOF
250 SGD113160.25000 XOF
500 SGD226320.50000 XOF
1000 SGD452641.00000 XOF
2000 SGD905282.00000 XOF
5000 SGD2263205.00000 XOF
10000 SGD4526410.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Singapur Doları
1 XOF0.00221 SGD
5 XOF0.01105 SGD
10 XOF0.02209 SGD
20 XOF0.04419 SGD
50 XOF0.11046 SGD
100 XOF0.22093 SGD
250 XOF0.55232 SGD
500 XOF1.10463 SGD
1000 XOF2.20926 SGD
2000 XOF4.41852 SGD
5000 XOF11.04630 SGD
10000 XOF22.09260 SGD