Macar forintinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile HUF → XOF çevirin

10.000 huf
16.870 xof

1.00000 HUF = 1.68704 XOF

06:11 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537451.0728589.05731.453121.653460.9496218.3366
1 GBP1.1713111.25665104.3151.702071.936731.112321.478
1 USD0.93210.795767183.011.354451.541190.885117.0915
1 INR0.01122870.009586390.012046710.01631670.01856630.01066260.205897

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Macar forintinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Macar forinti için en iyi döviz çiftleri

HUF → USD

HUF → EUR

HUF → GBP

HUF → CAD

HUF → SGD

HUF → ZAR

HUF → INR

HUF → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Macar Forinti / CFA Frangı BCEAO
2000 HUF3374.08000 XOF
5000 HUF8435.20000 XOF
10000 HUF16870.40000 XOF
15000 HUF25305.60000 XOF
20000 HUF33740.80000 XOF
30000 HUF50611.20000 XOF
40000 HUF67481.60000 XOF
50000 HUF84352.00000 XOF
60000 HUF101222.40000 XOF
100000 HUF168704.00000 XOF
150000 HUF253056.00000 XOF
200000 HUF337408.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Macar Forinti
1 XOF0.59276 HUF
5 XOF2.96378 HUF
10 XOF5.92755 HUF
20 XOF11.85510 HUF
50 XOF29.63775 HUF
100 XOF59.27550 HUF
250 XOF148.18875 HUF
500 XOF296.37750 HUF
1000 XOF592.75500 HUF
2000 XOF1185.51000 HUF
5000 XOF2963.77500 HUF
10000 XOF5927.55000 HUF