Romanya leyinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile RON → XOF çevirin

1.000 ron
131.792 xof

1.00000 RON = 131.79200 XOF

18:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549051.0763589.34641.451511.651980.9472818.3504
1 GBP1.1697211.25905104.5121.697891.932391.1080521.4652
1 USD0.929050.79425183.00871.348551.53480.8800517.0487
1 INR0.01119240.009568270.012046910.01624590.01848960.01060190.205384

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

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RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / CFA Frangı BCEAO
1 RON131.79200 XOF
5 RON658.96000 XOF
10 RON1317.92000 XOF
20 RON2635.84000 XOF
50 RON6589.60000 XOF
100 RON13179.20000 XOF
250 RON32948.00000 XOF
500 RON65896.00000 XOF
1000 RON131792.00000 XOF
2000 RON263584.00000 XOF
5000 RON658960.00000 XOF
10000 RON1317920.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Rumen Leyi
1 XOF0.00759 RON
5 XOF0.03794 RON
10 XOF0.07588 RON
20 XOF0.15175 RON
50 XOF0.37939 RON
100 XOF0.75877 RON
250 XOF1.89692 RON
500 XOF3.79385 RON
1000 XOF7.58770 RON
2000 XOF15.17540 RON
5000 XOF37.93850 RON
10000 XOF75.87700 RON