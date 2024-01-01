10 Romanya leyinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile RON → XOF çevirin

10 ron
1.318 xof

1,000L RON = 131,8CFA XOF

02:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → XOF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 RON → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek132,1440132,1440
Düşük131,7900131,7430
Ortalama131,9081131,8532
Değişim-0.22%-0.03%
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1 RON → XOF istatistikleri

RON → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 132,1440, en düşük 131,7900 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 131,9081 oldu. RON → XOF kurundaki değişiklik -0.22 değerindeydi.

RON → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 132,1440, en düşük 131,7430 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 131,8532 oldu. RON → XOF kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9161,3731,5180,7841,3240,86583,94
1 EUR1,09211,51,6580,8561,4460,94591,654
1 CAD0,7280,66711,1060,5710,9640,6361,121
1 AUD0,6590,6030,90410,5160,8720,5755,279

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → GBP

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RON → CHF

RON → INR

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Çevrim kurları Rumen Leyi / CFA Frangı BCEAO
1 RON131,79000 XOF
5 RON658,95000 XOF
10 RON1.317,90000 XOF
20 RON2.635,80000 XOF
50 RON6.589,50000 XOF
100 RON13.179,00000 XOF
250 RON32.947,50000 XOF
500 RON65.895,00000 XOF
1000 RON131.790,00000 XOF
2000 RON263.580,00000 XOF
5000 RON658.950,00000 XOF
10000 RON1.317.900,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Rumen Leyi
1 XOF0,00759 RON
5 XOF0,03794 RON
10 XOF0,07588 RON
20 XOF0,15176 RON
50 XOF0,37939 RON
100 XOF0,75878 RON
250 XOF1,89696 RON
500 XOF3,79392 RON
1000 XOF7,58784 RON
2000 XOF15,17568 RON
5000 XOF37,93920 RON
10000 XOF75,87840 RON