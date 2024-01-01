20 CFA Frangı BCEAO'dan Rumen leyine

Reel döviz kuru ile XOF → RON çevirin

1,000CFA XOF = 0,007587L RON

11:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → RON çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RON
1 XOF → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00760,0076
Düşük0,00760,0076
Ortalama0,00760,0076
Değişim0.07%0.01%
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1 XOF → RON istatistikleri

XOF → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0076, en düşük 0,0076 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0076 oldu. XOF → RON kurundaki değişiklik 0.07 değerindeydi.

XOF → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0076, en düşük 0,0076 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0076 oldu. XOF → RON kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - RON tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4030,9471,549,9911,341.725,21
1 GBP1,26311,7721,1961,94612,6231,6932.179,72
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1230,9551.230,05
1 EUR1,0560,8361,48111,62710,5521,4151.822,08

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Rumen Leyi
1 XOF0,00759 RON
5 XOF0,03794 RON
10 XOF0,07587 RON
20 XOF0,15175 RON
50 XOF0,37937 RON
100 XOF0,75874 RON
250 XOF1,89686 RON
500 XOF3,79372 RON
1000 XOF7,58744 RON
2000 XOF15,17488 RON
5000 XOF37,93720 RON
10000 XOF75,87440 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / CFA Frangı BCEAO
1 RON131,79700 XOF
5 RON658,98500 XOF
10 RON1.317,97000 XOF
20 RON2.635,94000 XOF
50 RON6.589,85000 XOF
100 RON13.179,70000 XOF
250 RON32.949,25000 XOF
500 RON65.898,50000 XOF
1000 RON131.797,00000 XOF
2000 RON263.594,00000 XOF
5000 RON658.985,00000 XOF
10000 RON1.317.970,00000 XOF