Yeni İsrail şekelinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile ILS → RON çevirin

1.000 ils
1.272,15 ron

1.00000 ILS = 1.27215 RON

06:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536751.0730589.07591.453291.653010.94925518.334
1 GBP1.1714111.25695104.3421.702351.93631.1119621.4761
1 USD0.931950.795577183.01191.354351.540480.8846517.0859
1 INR0.01122640.009583890.012046510.01631510.01855730.01065690.205825

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Yeni İsrail şekelinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Rumen Leyi
1 ILS1.27215 RON
5 ILS6.36075 RON
10 ILS12.72150 RON
20 ILS25.44300 RON
50 ILS63.60750 RON
100 ILS127.21500 RON
250 ILS318.03750 RON
500 ILS636.07500 RON
1000 ILS1272.15000 RON
2000 ILS2544.30000 RON
5000 ILS6360.75000 RON
10000 ILS12721.50000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Yeni İsrail Şekeli
1 RON0.78607 ILS
5 RON3.93035 ILS
10 RON7.86070 ILS
20 RON15.72140 ILS
50 RON39.30350 ILS
100 RON78.60700 ILS
250 RON196.51750 ILS
500 RON393.03500 ILS
1000 RON786.07000 ILS
2000 RON1572.14000 ILS
5000 RON3930.35000 ILS
10000 RON7860.70000 ILS