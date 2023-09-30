bin Yeni İsrail şekelinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile ILS → RON çevirin

1.000 ils
1.234,32 ron

1.00000 ILS = 1.23432 RON

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

ILS → RON çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 RON
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni İsrail şekelinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Rumen Leyi
1 ILS1.23432 RON
5 ILS6.17160 RON
10 ILS12.34320 RON
20 ILS24.68640 RON
50 ILS61.71600 RON
100 ILS123.43200 RON
250 ILS308.58000 RON
500 ILS617.16000 RON
1000 ILS1234.32000 RON
2000 ILS2468.64000 RON
5000 ILS6171.60000 RON
10000 ILS12343.20000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Yeni İsrail Şekeli
1 RON0.81017 ILS
5 RON4.05082 ILS
10 RON8.10165 ILS
20 RON16.20330 ILS
50 RON40.50825 ILS
100 RON81.01650 ILS
250 RON202.54125 ILS
500 RON405.08250 ILS
1000 RON810.16500 ILS
2000 RON1620.33000 ILS
5000 RON4050.82500 ILS
10000 RON8101.65000 ILS