Singapur dolarından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile SGD → RON çevirin

1.000 sgd
3.434,40 ron

1.00000 SGD = 3.43440 RON

20:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549051.0770589.39861.450731.651410.9474218.365
1 GBP1.1697211.25985104.5721.696951.931691.1082221.482
1 USD0.92850.793745183.00321.346951.533270.8796517.0512
1 INR0.01118590.009562830.012047710.01622770.01847240.01059780.205428

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Rumen Leyi
1 SGD3.43440 RON
5 SGD17.17200 RON
10 SGD34.34400 RON
20 SGD68.68800 RON
50 SGD171.72000 RON
100 SGD343.44000 RON
250 SGD858.60000 RON
500 SGD1717.20000 RON
1000 SGD3434.40000 RON
2000 SGD6868.80000 RON
5000 SGD17172.00000 RON
10000 SGD34344.00000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Singapur Doları
1 RON0.29117 SGD
5 RON1.45586 SGD
10 RON2.91172 SGD
20 RON5.82344 SGD
50 RON14.55860 SGD
100 RON29.11720 SGD
250 RON72.79300 SGD
500 RON145.58600 SGD
1000 RON291.17200 SGD
2000 RON582.34400 SGD
5000 RON1455.86000 SGD
10000 RON2911.72000 SGD