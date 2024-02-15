Macar forintinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile HUF → RON çevirin

10.000 huf
127,96 ron

1.00000 HUF = 0.01280 RON

06:08 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537051.0728589.05951.453231.653720.94962518.3349
1 GBP1.1713611.25665104.3171.70221.937031.1123621.476
1 USD0.93210.795767183.01211.354551.541430.8851517.0899
1 INR0.01122840.009586150.012046410.01631750.01856870.01066290.205872

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Macar forintinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Macar forinti için en iyi döviz çiftleri

HUF → USD

HUF → EUR

HUF → GBP

HUF → CAD

HUF → SGD

HUF → ZAR

HUF → INR

HUF → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Macar Forinti / Rumen Leyi
2000 HUF25.59220 RON
5000 HUF63.98050 RON
10000 HUF127.96100 RON
15000 HUF191.94150 RON
20000 HUF255.92200 RON
30000 HUF383.88300 RON
40000 HUF511.84400 RON
50000 HUF639.80500 RON
60000 HUF767.76600 RON
100000 HUF1279.61000 RON
150000 HUF1919.41500 RON
200000 HUF2559.22000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Macar Forinti
1 RON78.14890 HUF
5 RON390.74450 HUF
10 RON781.48900 HUF
20 RON1562.97800 HUF
50 RON3907.44500 HUF
100 RON7814.89000 HUF
250 RON19537.22500 HUF
500 RON39074.45000 HUF
1000 RON78148.90000 HUF
2000 RON156297.80000 HUF
5000 RON390744.50000 HUF
10000 RON781489.00000 HUF